Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц
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- РИА Новости
Об этом он сообщил на расширенном заседании правительства по итогам работы за первое полугодие 2020 года.
«Всем руководителям, кроме хякимов велаятов (глав областей. — RT), будет предоставлен отпуск с 7 июля по 6 августа», — приводит Государственное информационное агентство Туркменистана слова Бердымухамедова.
Президент подчеркнул, что члены правительства смогут провести свой отдых в здравницах страны.
Ранее сообщалось, что Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России.