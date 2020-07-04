Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предоставил правительству трудовой отпуск на месяц.
Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на расширенном заседании правительства по итогам работы за первое полугодие 2020 года.

«Всем руководителям, кроме хякимов велаятов (глав областей. — RT), будет предоставлен отпуск с 7 июля по 6 августа», — приводит Государственное информационное агентство Туркменистана слова Бердымухамедова.

Президент подчеркнул, что члены правительства смогут провести свой отдых в здравницах страны.

Ранее сообщалось, что Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России.

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