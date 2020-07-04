Не менее четырёх человек пострадали в результате стрельбы в Алабаме
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«Мы можем подтвердить, что по меньшей мере есть четверо пострадавших, которых доставили в местные больницы. Их состояние в настоящее время неизвестно», — говорится в сообщении в Twitter.
По предварительным данным, стрельба произошла у фудкорта ТЦ.
Полиция осматривает место происшествия и опрашивает очевидцев.
Все посетители были эвакуированы.
В полиции добавили, что обстоятельства инцидента пока неизвестны, как и точное число стрелявших.
Ранее не менее четырёх человек пострадали в результате стрельбы на автотрассе в Калифорнии.