Мишустин направил новому премьеру Франции телеграмму
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- РИА Новости
«Россию и Францию связывают дружественные и партнёрские отношения. Развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты», — говорится в послании Мишустина.
Он пожелал Кастексу крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.
3 июля премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку.
Новым главой французского правительства был назначен заместитель руководителя администрации президента страны Жан Кастекс.