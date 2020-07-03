Мишустин направил новому премьеру Франции телеграмму

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Российский премьер Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму новому председателю правительства Франции Жану Кастексу. В ней он выразил надежду на укрепление сотрудничества между Москвой и Парижем.
Мишустин направил новому премьеру Франции телеграмму
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Россию и Францию связывают дружественные и партнёрские отношения. Развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты», — говорится в послании Мишустина.

Он пожелал Кастексу крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

3 июля премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку.

Новым главой французского правительства был назначен заместитель руководителя администрации президента страны Жан Кастекс.

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