Мишустин направил новому премьеру Франции телеграмму

Российский премьер Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму новому председателю правительства Франции Жану Кастексу. В ней он выразил надежду на укрепление сотрудничества между Москвой и Парижем.

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РИА Новости

«Россию и Францию связывают дружественные и партнёрские отношения. Развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты», — говорится в послании Мишустина. Он пожелал Кастексу крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе. 3 июля премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Новым главой французского правительства был назначен заместитель руководителя администрации президента страны Жан Кастекс.