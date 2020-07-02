Европейские банки договорились создать единую платёжную систему

В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.

«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении ЕК.

Там подчеркнули, что «быстрая, эффективная и надёжная» система будет выгодна для граждан ЕС.

К настоящему времени начат этап реализации EPI, ожидается, что система будет функционировать уже в 2022 году.