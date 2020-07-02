Европейские банки договорились создать единую платёжную систему
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- globallookpress.com
«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении ЕК.
Там подчеркнули, что «быстрая, эффективная и надёжная» система будет выгодна для граждан ЕС.
К настоящему времени начат этап реализации EPI, ожидается, что система будет функционировать уже в 2022 году.