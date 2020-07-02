Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от оползня в Мьянме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Мьянмы Вин Мьину в связи с трагическими последствиями оползня в стране.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползня, произошедшего в Качинской национальной области Мьянмы», — указывается в телеграмме Путина.

Вместе с этим российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме в результате схода оползня погибли люди. Согласно последним данным, жертвами стали уже 162 человека.