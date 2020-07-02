Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от оползня в Мьянме
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползня, произошедшего в Качинской национальной области Мьянмы», — указывается в телеграмме Путина.
Вместе с этим российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме в результате схода оползня погибли люди. Согласно последним данным, жертвами стали уже 162 человека.