Во Франции за сутки госпитализировали 106 человек с коронавирусом

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Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией во Франции за сутки составило 106. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Минздрава.

По информации ведомства, всего в больницах с таким диагнозом находятся 8336 человек. За всё время число госпитализированных составило 104 713, из них 18 391 поместили в реанимацию.

За время эпидемии в стране умер 29 861 пациент с COVID-19.

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