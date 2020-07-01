В Израиле за сутки выявили 980 случаев коронавируса
- Reuters
За сутки в Израиле зафиксирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19.
Общее число смертей, связанных с коронавирусом, составляет 321.
В середине июня число случаев коронавирусной инфекции в Израиле превысило 19 тыс.
Иммунолог,кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru оценил новое исследование учёных из США, Германии и Израиля, согласно которому у людей, никогда не болевших коронавирусом, есть иммунные клетки против некоторых фрагментов COVID-19.