В Израиле за сутки выявили 980 случаев коронавируса

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В Израиле за сутки выявили 980 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 возросло до 26 021, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
В Израиле за сутки выявили 980 случаев коронавируса
  • Reuters

За сутки в Израиле зафиксирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19.

Общее число смертей, связанных с коронавирусом, составляет 321.

В середине июня число случаев коронавирусной инфекции в Израиле превысило 19 тыс.

Иммунолог,кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru оценил новое исследование учёных из США, Германии и Израиля, согласно которому у людей, никогда не болевших коронавирусом, есть иммунные клетки против некоторых фрагментов COVID-19.

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