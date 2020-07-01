Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине

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Истребитель ВВС США F-16CM разбился при выполнении учебно-тренировочного полёта на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб.
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
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Об этом говорится в заявлении авиабазы на странице в Facebook.

«Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени в пределах базы. Самолёт в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полёт, на борту находился один пилот», — говорится в сообщении.

Пилот погиб, его имя не раскрывается. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-15С упал в акватории Северного моря у побережья графства Йоркшир в Великобритании.

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