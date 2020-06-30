ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч
- Reuters
Об этом говорится на специальном сайте организации.
Уточняется, что число случаев коронавируса, согласно статистике ВОЗ, уже превысило 10,185 млн.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 5,136 млн.
Ранее ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.