Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы
- Reuters
Как передаёт BFMTV, Фийон, признанный виновным в растрате госсредств, должен провести два года в реальном тюремном заключении. Кроме того, он получил штраф в размере €375 тыс. и запрет занимать выборные должности в течение десяти лет.
Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Её приговорили к трём годам тюрьмы условно и аналогичному штрафу.
Во время президентской кампании 2017 года вокруг Фийона разразился скандал. Он начался с публикации издания Canard enchaine о том, что супруга политика восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного помощника.