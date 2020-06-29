Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения — три из них условно — по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги в качестве парламентского помощника.

Как передаёт BFMTV, Фийон, признанный виновным в растрате госсредств, должен провести два года в реальном тюремном заключении. Кроме того, он получил штраф в размере €375 тыс. и запрет занимать выборные должности в течение десяти лет.

Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Её приговорили к трём годам тюрьмы условно и аналогичному штрафу.

Во время президентской кампании 2017 года вокруг Фийона разразился скандал. Он начался с публикации издания Canard enchaine о том, что супруга политика восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного помощника.