Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы

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Суд в Париже приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения — три из них условно — по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги в качестве парламентского помощника.
Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы
  • Reuters

Как передаёт BFMTV, Фийон, признанный виновным в растрате госсредств, должен провести два года в реальном тюремном заключении. Кроме того, он получил штраф в размере €375 тыс. и запрет занимать выборные должности в течение десяти лет.

Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Её приговорили к трём годам тюрьмы условно и аналогичному штрафу.

Во время президентской кампании 2017 года вокруг Фийона разразился скандал. Он начался с публикации издания Canard enchaine о том, что супруга политика восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного помощника.

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