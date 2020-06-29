Дуда и Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши

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Кандидаты в президенты Польши Анджей Дуда и Рафал Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов по итогам подсчёта 87,16% голосов в первом туре.
Дуда и Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
  • Reuters

Об этом сообщает PAP со ссылкой на данные ЦИК Польши.

На данный момент действующий президент Анджей Дуда набирает 45,24% голосов.

Кандидат оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский — 28,92%.

На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня с 13,96% голосов.

28 июня в Польше прошёл первый тур президентских выборов. В выборах приняли участие 11 кандидатов.

Второй тур выборов президента пройдёт в Польше 12 июля.

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