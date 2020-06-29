Дуда и Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
- Reuters
Об этом сообщает PAP со ссылкой на данные ЦИК Польши.
На данный момент действующий президент Анджей Дуда набирает 45,24% голосов.
Кандидат оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский — 28,92%.
На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня с 13,96% голосов.
28 июня в Польше прошёл первый тур президентских выборов. В выборах приняли участие 11 кандидатов.
Второй тур выборов президента пройдёт в Польше 12 июля.