Число случаев коронавируса в Сербии превысило 14 тысяч

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За сутки в Сербии выявили 254 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число больных достигло 14 046.
Число случаев коронавируса в Сербии превысило 14 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что в стране за сутки умерли три человека, таким образом, число летальных исходов от коронавируса в Сербии возросло до 270.

По данным агентства, суточные показатели смертности и заболеваемости в стране вернулись к уровням конца апреля.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Сербии Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

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