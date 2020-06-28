Число случаев коронавируса в Сербии превысило 14 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что в стране за сутки умерли три человека, таким образом, число летальных исходов от коронавируса в Сербии возросло до 270.
По данным агентства, суточные показатели смертности и заболеваемости в стране вернулись к уровням конца апреля.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Сербии Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.