Президент Исландии избран на второй срок

Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов.

Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.

Как уточняется, на голосование пришёл 168 821 гражданин.

Конкурентом Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей.

28 июня в Польше проходят президентские выборы, в которых участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий лидер страны Анджей Дуда.

Как сообщалось, явка составила 24%, что стало рекордным показателем по данным на полдень по сравнению с прошлыми годами.