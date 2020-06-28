Президент Исландии избран на второй срок

Короткая ссылка
Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов.
Президент Исландии избран на второй срок
  • Reuters

Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.

Как уточняется, на голосование пришёл 168 821 гражданин.

Конкурентом Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей.

28 июня в Польше проходят президентские выборы, в которых участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий лидер страны Анджей Дуда.

Как сообщалось, явка составила 24%, что стало рекордным показателем по данным на полдень по сравнению с прошлыми годами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить