Президент Исландии избран на второй срок
- Reuters
Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.
Как уточняется, на голосование пришёл 168 821 гражданин.
Конкурентом Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей.
28 июня в Польше проходят президентские выборы, в которых участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий лидер страны Анджей Дуда.
Как сообщалось, явка составила 24%, что стало рекордным показателем по данным на полдень по сравнению с прошлыми годами.