Полиция заявила о гибели подозреваемого в стрельбе в Калифорнии
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«Мы установили личность стрелка, который также погиб, но его близкие пока не были уведомлены… Это белый мужчина 31 года», — цитирует его издание Record Searchlight.
Кроме того, в результате инцидента погиб сотрудник компании.
По словам помощника шерифа, подозреваемый мог ранее иметь определённые связи с организацией.
Джонстон также сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека.
Мотивы подозреваемого пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Калифорнии, а подозреваемый был ранен и доставлен в госпиталь.