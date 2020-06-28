Полиция заявила о гибели подозреваемого в стрельбе в Калифорнии

Подозреваемый в стрельбе в распределительном центре компании Walmart в городе Ред Блафф в Калифорнии погиб, заявил помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон.

«Мы установили личность стрелка, который также погиб, но его близкие пока не были уведомлены… Это белый мужчина 31 года», — цитирует его издание Record Searchlight.

Кроме того, в результате инцидента погиб сотрудник компании.

По словам помощника шерифа, подозреваемый мог ранее иметь определённые связи с организацией.

Джонстон также сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

Мотивы подозреваемого пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Калифорнии, а подозреваемый был ранен и доставлен в госпиталь.