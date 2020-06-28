Полиция заявила о гибели подозреваемого в стрельбе в Калифорнии

Короткая ссылка
Подозреваемый в стрельбе в распределительном центре компании Walmart в городе Ред Блафф в Калифорнии погиб, заявил помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон.
Полиция заявила о гибели подозреваемого в стрельбе в Калифорнии
  • Twitter
  • © TwitterMoments

«Мы установили личность стрелка, который также погиб, но его близкие пока не были уведомлены… Это белый мужчина 31 года», — цитирует его издание Record Searchlight.

Кроме того, в результате инцидента погиб сотрудник компании.

По словам помощника шерифа, подозреваемый мог ранее иметь определённые связи с организацией.

Джонстон также сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

Мотивы подозреваемого пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Калифорнии, а подозреваемый был ранен и доставлен в госпиталь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить