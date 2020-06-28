Парламентарии Франции рассчитывают посетить Россию после пандемии

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Французские депутаты рассчитывают посетить Россию после стабилизации ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила председатель франко-российской группы дружбы в парламенте Франции Каролин Жанвье.
Парламентарии Франции рассчитывают посетить Россию после пандемии
  • Reuters
  • © Benoit Tessier

«Международный кризис в здравоохранении, связанный с распространением коронавируса, в очередной раз не позволил провести заседание Большой межпарламентской комиссии России и Франции. Но обмен мнениями продолжается, и мы надеемся, что, когда нам позволит ситуация, французская делегация посетит Москву», — сказала она в интервью ТАСС.

Жанвье рассказала, что в рамках межпарламентского сотрудничества на 2020 год было запланировано несколько крупных мероприятий, в частности два симпозиума по геополитическим вопросам и форум с участием представителей экономических кругов.

«Мы были вынуждены отложить эти мероприятия, однако надеемся, что сможем провести их в конце 2020 года — начале 2021-го», — добавила она.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон анонсировал визит в Россию.

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