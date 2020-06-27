В Берлине прошла мирная акция протеста против расизма

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Более 1 тыс. человек в Берлине приняли участие в мирной акции протеста против расизма.
В Берлине прошла мирная акция протеста против расизма
  • Reuters

Как сообщили РИА Новости в полиции, демонстрация прошла без происшествий.

«На пике акции было более тысячи человек», — сказала представитель полиции.

Уточняется, что акция прошла на перекрытом полицией участке улицы 17 июня у Колонны Победы — памятника объединительным войнам Германии 1871 года.

Ранее в Германии и ряде других стран прошли протесты в связи со смертью в США афроамериканца Джорджа Флойда. В одном из парков Берлина появились граффити с изображением погибшего, а также его предсмертные слова: «Я не могу дышать».  

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