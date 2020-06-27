Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США

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В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде.
Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что в ночь на 27 июня демонстранты разбили окно и попытались попасть внутрь полицейского участка на западе Сиэтла. Полицейским удалось оттеснить нападавших.

Уточняется, что столкновения произошли также в Портленде. Здесь, по данным телеканала, вечером 26 июня митингующие устроили несколько поджогов у одного из полицейских участков, а также спровоцировали несколько стычек с полицией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм во время протестов в Вашингтоне будет караться десятилетними сроками в тюрьме.

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