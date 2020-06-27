Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США

В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде.

Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что в ночь на 27 июня демонстранты разбили окно и попытались попасть внутрь полицейского участка на западе Сиэтла. Полицейским удалось оттеснить нападавших.

JUST IN: Tense moments outside Seattle PD’s West Precinct tonight, where mob of angry protesters broke one of the precinct's windows with a rock. Our cameras were rolling as several officers rushed out of the precinct as protesters converged on the entrance. No officers hurt. pic.twitter.com/GJxnmph3ZV — Preston Phillips (@PrestonTVNews) June 27, 2020

Уточняется, что столкновения произошли также в Портленде. Здесь, по данным телеканала, вечером 26 июня митингующие устроили несколько поджогов у одного из полицейских участков, а также спровоцировали несколько стычек с полицией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм во время протестов в Вашингтоне будет караться десятилетними сроками в тюрьме.