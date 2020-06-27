Число случаев коронавируса в Португалии превысило 41 тысячу

Минздрав Португалии заявил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 41 тыс.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, за последние сутки в Португалии выявили 323 новых случая коронавирусной инфекции, в результате их общее число достигло 41 189.

Также за 24 часа в стране зафиксировали шесть умерших от COVID-19, а всего от этого заболевания скончался 1561 человек.

С начала эпидемии в стране выздоровели 26 864 пациента.

Ранее в Португалии после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, возобновился чемпионат по футболу.