Число случаев коронавируса в Португалии превысило 41 тысячу
- Reuters
Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, за последние сутки в Португалии выявили 323 новых случая коронавирусной инфекции, в результате их общее число достигло 41 189.
Также за 24 часа в стране зафиксировали шесть умерших от COVID-19, а всего от этого заболевания скончался 1561 человек.
С начала эпидемии в стране выздоровели 26 864 пациента.
Ранее в Португалии после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, возобновился чемпионат по футболу.