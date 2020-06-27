В Бразилии за сутки выявили более 46 тысяч случаев коронавируса

В Бразилии за сутки выявили 46 860 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 в стране возросло до 1 274 974. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Согласно опубликованным данным, за сутки в Бразилии умерли 990 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов в Бразилии, связанных с коронавирусом, возросло до 55 961. Ранее федеральный суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску в общественных местах. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с kp.ru оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19.