Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями
- Reuters
«Подчёркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области. Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате «2 + 2» с участием министров иностранных дел и обороны», — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, стороны обсудили Украину, Ливию и ситуацию в Сирии.
Также Путин в ходе видеоконференции предложил Макрону посетить Россию с полноформатным визитом.