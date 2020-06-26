Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции проанализировали аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности и договорились активизировать диалог по контролю над вооружениями.

«Подчёркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области. Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате «2 + 2» с участием министров иностранных дел и обороны», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны обсудили Украину, Ливию и ситуацию в Сирии.

Также Путин в ходе видеоконференции предложил Макрону посетить Россию с полноформатным визитом.