В Бразилии неизвестный поджёг автобус с пассажирами

Неизвестный мужчина поджёг автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару.

Об этом сообщает Globo.

Предполагается, что мужчина пошёл на данный шаг в знак протеста против политики Болсонару, так как он выкрикивал лозунги против президента Бразилии.

Поджигатель уже задержан. Никто из десяти пассажиров внутри автобуса не пострадал в результате произошедшего.

В марте 2019 года на окраине Милана водитель облил бензином и поджёг автобус, в салоне которого находился 51 ученик средней школы. Злоумышленником оказался выходец из Сенегала.