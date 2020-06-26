В Бразилии неизвестный поджёг автобус с пассажирами
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Об этом сообщает Globo.
Предполагается, что мужчина пошёл на данный шаг в знак протеста против политики Болсонару, так как он выкрикивал лозунги против президента Бразилии.
Поджигатель уже задержан. Никто из десяти пассажиров внутри автобуса не пострадал в результате произошедшего.
В марте 2019 года на окраине Милана водитель облил бензином и поджёг автобус, в салоне которого находился 51 ученик средней школы. Злоумышленником оказался выходец из Сенегала.