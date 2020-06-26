За сутки в Бразилии выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 39 483 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 228 114.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что в стране за прошедшие 24 часа скончался 1141 больной, в результате чего общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 54 971.

Ранее Федеральный суд Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску в общественных местах.

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.