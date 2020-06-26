Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 80 тысяч

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Колумбии возросло до 80 599.
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 80 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в Twitter.

«25 июня мы подтвердили выздоровление 1678 пациентов, 3486 новых случаев заражения и 163 летальных исхода в Колумбии… В итоге число выздоровевших достигло 33 349, пациентов с COVID-19 — 80 599, умерших — 2654», — отмечается в заявлении.

Ранее замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил о получении положительного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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