Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 80 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в Twitter.
«25 июня мы подтвердили выздоровление 1678 пациентов, 3486 новых случаев заражения и 163 летальных исхода в Колумбии… В итоге число выздоровевших достигло 33 349, пациентов с COVID-19 — 80 599, умерших — 2654», — отмечается в заявлении.
#ReporteCOVID19 🦠 Para este 25 de junio:— MinSaludCol (@MinSaludCol) June 25, 2020
1.678 recuperados
3.486 nuevos casos
163 fallecidos
18.501 muestras procesadas
Para un total de:
33.349 recuperados
80.599 casos de COVID-19
2.654 muertes
670.093 muestras procesadas
44.460 casos activos https://t.co/6qWMUertKypic.twitter.com/GS1hJ6YcGh
Ранее замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил о получении положительного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.