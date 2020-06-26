Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 80 тысяч

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Колумбии возросло до 80 599.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в Twitter.

«25 июня мы подтвердили выздоровление 1678 пациентов, 3486 новых случаев заражения и 163 летальных исхода в Колумбии… В итоге число выздоровевших достигло 33 349, пациентов с COVID-19 — 80 599, умерших — 2654», — отмечается в заявлении.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 25 de junio:



1.678 recuperados

3.486 nuevos casos

163 fallecidos

18.501 muestras procesadas



Para un total de:



33.349 recuperados

80.599 casos de COVID-19

2.654 muertes

670.093 muestras procesadas

44.460 casos activos https://t.co/6qWMUertKypic.twitter.com/GS1hJ6YcGh — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 25, 2020

Ранее замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил о получении положительного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.