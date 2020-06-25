В США сообщили о смерти сына Хрущёва из-за «огнестрельного ранения»

В депздраве американского штата Род-Айленд сообщили, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался из-за «огнестрельного ранения в голову», пишет РИА Новости. При этом вдова Хрущёва Валентина Голенко опровергла эти сведения и отметила, что мужчина «умер от старости».

По словам Джозефа Уэнделкена, который работает в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда, «причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову».

Мужчина не уточнил, какая конкретно область головы была поражена и на каком расстоянии от ствола был погибший.

При этом Голенко считает эти данные инсинуациями, пишет агентство.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — сказала она.

В российское консульство не поступала информация о кончине Хрущёва, сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Топольский.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в США 18 июня.