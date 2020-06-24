За сутки в Турции выявили почти 1,5 тысячи больных коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Турции за сутки возросло на 1492. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 191 657. Это следует из инфографики, опубликованной министром здравоохранения Фахреттином Коджа.

Reuters

Как отмечается, за сутки скончались 24 пациента с инфекцией, всего жертв — 5025. Вылечились за день 1386 человек, всего с начала пандемии — 164 234.