Россия готова способствовать прямым переговорам Израиля и Палестины

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Российская сторона готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова Совету Безопасности ООН.
Россия готова способствовать прямым переговорам Израиля и Палестины
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, обращение в ходе заседания Совбеза было зачитано постоянным представителем России при ООН Василием Небензей.

В заявлении указано, что сегодня как никогда требуются международное сотрудничество и общие шаги для продвижения ближневосточного мирного процесса.

«Будучи активным членом «квартета», Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых палестино-израильских переговоров в интересах достижения урегулирования на международно признанной основе...», — зачитал Небензя обращение Лаврова.

В России выступают за переговоры Израиля и Палестины на основе резолюций ООН, мадридских принципов, арабской мирной инициативы, предусматривающих создание независимого палестинского государства в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Палестину к диалогу.

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