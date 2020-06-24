За сутки в Бразилии выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 39 436 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 145 906.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что в стране за прошедшие 24 часа скончались 1374 больных, в результате чего общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 52 645.

Ранее Федеральный суд Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску в общественных местах.

Вирусолог, доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.