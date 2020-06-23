Один человек погиб в результате землетрясения на юге Мексики

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Один человек погиб и один пострадал в результате землетрясения на юге Мексики, сообщил губернатор штата Оахака Алехандро Мурат.
Один человек погиб в результате землетрясения на юге Мексики
  • Reuters

«По предварительным данным, в Крусеситасе произошло обрушение здания, при котором один человек погиб и ещё один пострадал», — цитирует его газета Milenio.

Кроме того, повреждено несколько зданий и объектов инфраструктуры.

В то же время национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон заверил, что угрозы цунами из-за землетрясения нет.

Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Впоследствии в США заявили об угрозе цунами для западного побережья Мексики, Эквадора, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

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