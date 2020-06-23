Один человек погиб в результате землетрясения на юге Мексики
- Reuters
«По предварительным данным, в Крусеситасе произошло обрушение здания, при котором один человек погиб и ещё один пострадал», — цитирует его газета Milenio.
Кроме того, повреждено несколько зданий и объектов инфраструктуры.
В то же время национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон заверил, что угрозы цунами из-за землетрясения нет.
Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Впоследствии в США заявили об угрозе цунами для западного побережья Мексики, Эквадора, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.