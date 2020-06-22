МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.

«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора РСМД», — заявили в министерстве.

Кроме того, стороны провели комплексный диалог по разрешению проблем в сфере международной безопасности.

22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов.

Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.

С американской стороны был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.