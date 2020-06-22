Песков: у России нет территориальных претензий к соседним странам

У России нет территориальных претензий к соседним странам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что при создании СССР не была прописана процедура выхода республик из его состава. По словам президента, это теоретически могло привести к тому, что республика после получения российских земель могла выйти из СССР, забрав с собой «подарки от русского народа».

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также уточнил, что вопросы о «территориальных подарках» не будут обсуждаться в ходе военного парада на Красной площади.