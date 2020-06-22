Песков: у России нет территориальных претензий к соседним странам
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Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что при создании СССР не была прописана процедура выхода республик из его состава. По словам президента, это теоретически могло привести к тому, что республика после получения российских земель могла выйти из СССР, забрав с собой «подарки от русского народа».
«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Он также уточнил, что вопросы о «территориальных подарках» не будут обсуждаться в ходе военного парада на Красной площади.