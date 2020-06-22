Опрос: 69% американцев не знают, какой праздник отмечают 8 мая
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследования, верный ответ на этот вопрос дали менее трети респондентов.
При этом 77% опрошенных назвали главным противником США во Второй мировой Германию, 11% указали на Россию, ещё 5% — на Китай, а 8% заявили, что не знают, с кем воевали Штаты.
Кроме того, согласно данным опроса, 12% никогда не слышали о холокосте.
Всего в исследовании, проведённом французской компанией IFop, участвовали 1004 американца старше 18 лет.