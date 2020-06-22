Опрос: 69% американцев не знают, какой праздник отмечают 8 мая

Проект «Sputnik. Мнения» опубликовал результаты опроса, в рамках которого аналитики выяснили, что 69% жителей США не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии).

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследования, верный ответ на этот вопрос дали менее трети респондентов.

При этом 77% опрошенных назвали главным противником США во Второй мировой Германию, 11% указали на Россию, ещё 5% — на Китай, а 8% заявили, что не знают, с кем воевали Штаты.

Кроме того, согласно данным опроса, 12% никогда не слышали о холокосте.

Всего в исследовании, проведённом французской компанией IFop, участвовали 1004 американца старше 18 лет.