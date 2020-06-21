Турция отправила дополнительные войска на север Ирака

В Минобороны Турции заявили, что на север Ирака были перекинуты дополнительные силы турецкого спецназа.

Как пишет РИА Новости, об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Уточняется, что в этом районе Турция проводит операцию «Коготь тигра» против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана.

«Тяжело быть спецназом... В сердце родина и любовь к народу, на спине груз в 40 кг... Наши герои спецназовцы вчера вечером перешли через границу, чтобы присоединиться к операции «Коготь тигра», — говорится в заявлении.

Zordur #Komando olmak...



Gönlünde vatan ve millet aşkı,

sırtında 40 kg’lık yük...



Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti. 🇹🇷 #MSB#TSKpic.twitter.com/IgMt6Mijdm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020

Ранее турецкие военные развернули вторую за последнее время операцию на территории северных районов Ирака. Как сообщили в Минобороны Турции, кампания под названием «Коготь тигра» проводится для ликвидации объектов Рабочей партии Курдистана.