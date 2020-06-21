Явка на парламентские выборы в Сербии превысила 26%
- Reuters
«До 14:00 (15:00 мск) на территории Сербии без Косова и Метохии явка по всей стране составила 26,11%, когда присоединятся данные Косова и Метохии, этот показатель составит 27,7%», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Сербии стартовали парламентские и местные выборы. Голосование проходит в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что перенесённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 парламентские и муниципальные выборы могут состояться в стране 14 или 21 июня.