Явка на парламентские выборы в Сербии превысила 26%

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На пресс-конференции в Республиканской избирательной комиссии (РИК) входящий в её состав представитель Республиканского статистического бюро Миладин Ковачевич заявил, что явка на парламентские выборы в Сербии на 15:00 мск составляет 26,11%.
Явка на парламентские выборы в Сербии превысила 26%
  • Reuters

«До 14:00 (15:00 мск) на территории Сербии без Косова и Метохии явка по всей стране составила 26,11%, когда присоединятся данные Косова и Метохии, этот показатель составит 27,7%», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Сербии стартовали парламентские и местные выборы. Голосование проходит в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что перенесённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 парламентские и муниципальные выборы могут состояться в стране 14 или 21 июня.

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