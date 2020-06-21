В Британии рассказали о напавшем на людей в Рединге

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Официальный представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками Великобритании Таня Бассетт рассказала о напавшем на людей в парке Рединга.
В Британии рассказали о напавшем на людей в Рединге
  • Reuters

По её словам, подозреваемый в нападении местный житель является беженцем из Ливии, ранее судимым за не связанные с терроризмом преступления.

«Он наблюдался Национальной службой по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками и рассматривался как преступник высокого риска», — цитирует её РИА Новости.

Бассетт также добавила, что вышедший из тюрьмы мужчина имел «серьёзные психические отклонения».

Ранее сообщалось, что в результате нападения с ножом в парке Рединга погибли три человека. Ещё трое получили ранения. Британская полиция назвала произошедшее терактом.

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