При стрельбе в Техасе серьёзные ранения получили пять человек
- globallookpress.com
«Скорая помощь округа Остин-Трэвис доставила пять пострадавших в инциденте в местное отделение травматологии. Все пациенты — взрослые с серьёзными ранениями, которые могут быть опасны для жизни», — говорится в сообщении экстренных служб города в Twitter.
Полиция сообщила, что место инцидента заблокировано для проведения расследования.
Ранее сообщалось, что в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.