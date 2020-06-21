При стрельбе в Техасе серьёзные ранения получили пять человек

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При стрельбе в американском городе Остин в штате Техас не менее пяти человек получили серьёзные ранения.
При стрельбе в Техасе серьёзные ранения получили пять человек
  • globallookpress.com

«Скорая помощь округа Остин-Трэвис доставила пять пострадавших в инциденте в местное отделение травматологии. Все пациенты — взрослые с серьёзными ранениями, которые могут быть опасны для жизни», — говорится в сообщении экстренных служб города в Twitter.

Полиция сообщила, что место инцидента заблокировано для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.

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