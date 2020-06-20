В Нью-Йорке с 22 июня откроются парикмахерские
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«У всех регионов штата снижается уровень инфицирования. Эксперты следили за данными и они позволяют Нью-Йорку перейти ко второй фазе», — цитирует РИА Новости губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Он отметил, что пандемия ещё не миновала, следует остерегаться второй волны.
Торговые центры залы ресторанов и баров, места для проведения массовых встреч и мероприятий, фитнес-залы пока остаются закрытыми.
Ранее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 2 млн.