Банк Англии принёс извинения за причастность к работорговле в прошлом

Банк Англии принёс извинения за то, что исторически он был причастен к работорговле. Там заявили, что само учреждение напрямую не участвовало в торговле людьми, но в этом были замешаны некоторые его руководители.

«Не может быть никаких сомнений в том, что работорговля XVIII и XIX веков была неприемлемой частью английской истории», — говорится в сообщении Банка Англии.

В банке приступили к пересмотру коллекции изображений своих бывших управляющих и директоров. Портреты тех из них, кто занимался работорговлей, больше не будут выставляться в учреждении.

Ранее студенты Манчестерского университета закрасили стихотворение Редьярда Киплинга «Если…» (If…) на стене в студенческом союзе. Они объяснили свой поступок расистскими взглядами автора.