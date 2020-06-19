Банк Англии принёс извинения за причастность к работорговле в прошлом

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Банк Англии принёс извинения за то, что исторически он был причастен к работорговле. Там заявили, что само учреждение напрямую не участвовало в торговле людьми, но в этом были замешаны некоторые его руководители.
Банк Англии принёс извинения за причастность к работорговле в прошлом
  • РИА Новости

«Не может быть никаких сомнений в том, что работорговля XVIII и XIX веков была неприемлемой частью английской истории», — говорится в сообщении Банка Англии.

В банке приступили к пересмотру коллекции изображений своих бывших управляющих и директоров. Портреты тех из них, кто занимался работорговлей, больше не будут выставляться в учреждении.

Ранее студенты Манчестерского университета закрасили стихотворение Редьярда Киплинга «Если…» (If…) на стене в студенческом союзе. Они объяснили свой поступок расистскими взглядами автора.

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