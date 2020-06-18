В США умерла сестра Джона Кеннеди
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По данным издания, она умерла в своём доме в Нью-Йорке.
Помимо неё у Джозефа и Роуз Кеннеди было восемь детей. Джин Кеннеди пережила всех своих братьев и сестёр.
С 1993 по 1998 год она была послом Соединённых Штатов в Ирландии. Как отмечает газета, она поспособствовала подписанию Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии в апреле 1998 года.
В августе 2019 года умерла внучка бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди Сирша Кеннеди Хилл.