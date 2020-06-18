В США умерла сестра Джона Кеннеди

Джин Кеннеди Смит, сестра 35-го президента США Джона Кеннеди, скончалась в возрасте 92 лет. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на её дочь Ким.

По данным издания, она умерла в своём доме в Нью-Йорке.

Помимо неё у Джозефа и Роуз Кеннеди было восемь детей. Джин Кеннеди пережила всех своих братьев и сестёр.

С 1993 по 1998 год она была послом Соединённых Штатов в Ирландии. Как отмечает газета, она поспособствовала подписанию Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии в апреле 1998 года.

В августе 2019 года умерла внучка бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди Сирша Кеннеди Хилл.