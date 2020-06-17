Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала протесты в США.

«Мы неоднократно комментировали протестные выступления, которые вспыхнули в американских городах после убийства Джорджа Флойда. В принципе, МИД России уже не первый год указывает на системные изъяны и крупные вопросы касательно прав человека в США», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если перечислять проблемы, то это дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение частными лицами огнестрельного оружия в целях самообороны, как они это называют.

Как отметила Захарова, на фоне увеличения своих проблем Вашингтон уходит от своих международных правовых обязательств.

Ранее калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян в беседе с kp.ru рассказал о защите заведения от протестующих.