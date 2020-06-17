В ООН убийство Флойда назвали символом системного расизма

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала убийство в США афроамериканца Джорджа Флойда символом системного расизма.

«Этот акт беспричинной жестокости стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения, причиняя повсеместный, ежедневный, на протяжении жизни, от поколения к поколению и нередко летальный ущерб», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления на специальном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвящённом проблеме расовой дискриминации и полицейского насилия.

В конце мая афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией. Его смерть спровоцировала протесты и беспорядки в ряде городов США, а также в некоторых городах других стран, в частности в Великобритании, Канаде и во Франции.