Суд в Париже приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы

Короткая ссылка
Парижский суд приговорил к четырём годам тюрьмы дядю сирийского президента Рифата Асада по делу об отмывании денег и растрате средств правительства САР. Об этом сообщает AFP.
Суд в Париже приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы
  • Gettyimages.ru

Как сообщается, 82-летний Асад не присутствовал на заседании суда.

Уточняется, что речь идёт о преступлениях, совершённых между 1985 и 2016 годами. Суд также постановил конфисковать имущество Асада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить