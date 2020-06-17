Суд в Париже приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы

Парижский суд приговорил к четырём годам тюрьмы дядю сирийского президента Рифата Асада по делу об отмывании денег и растрате средств правительства САР. Об этом сообщает AFP.

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