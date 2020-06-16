МВД Франции пообещало жёстко отреагировать на беспорядки в Дижоне

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Полиция жёстко отреагирует на беспорядки в Дижоне, заявил госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
МВД Франции пообещало жёстко отреагировать на беспорядки в Дижоне
  • Reuters

По его словам, МВД решило усилить присутствие на местах и теперь в городе будут находиться два мобильных подразделения — это около 150 служащих жандармерии плюс местные сотрудники правоохранительных органов.

«Я хочу передать очень чёткое послание хулиганам, которые размахивали оружием, тем, кто прибыл сюда, в Дижон, чтобы чинить насилие. Наш ответ будет крайне жёстким», — цитирует Нуньеса LCI.

Ранее власти сообщили о начале расследования, которое должно установить обстоятельства, спровоцировавшие беспорядки в Дижоне.

Ситуация обострилась в минувшие выходные, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на местную кальянную.

Сообщалось, что речь идёт о столкновениях между представителями общины выходцев из Чечни и местными группировками наркоторговцев. 

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