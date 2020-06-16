Захарова рассказала о вывозном рейсе из Африки
- АГН «Москва»
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«Сегодня мы ожидаем очень сложный рейс... Он должен вот сейчас прилететь ночью в Москву с посадкой в Тюмени», — цитирует РИА Новости Захарову.
Она рассказала, что маршрут рейса: «Москва — Мали — Судан — Южный Судан — Танзания — Эфиопия и, соответственно, Тюмень —Москва. Ещё Танзания».
«Это в данном случае посадка и подключение четырёх человек из Кении», — добавила представитель МИД.
Ранее сообщалось, что вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Армении на родину вернулись 179 россиян.