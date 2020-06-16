Захарова рассказала о вывозном рейсе из Африки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказала о вывозном рейсе из Африки в Россию.

«Сегодня мы ожидаем очень сложный рейс... Он должен вот сейчас прилететь ночью в Москву с посадкой в Тюмени», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она рассказала, что маршрут рейса: «Москва — Мали — Судан — Южный Судан — Танзания — Эфиопия и, соответственно, Тюмень —Москва. Ещё Танзания».

«Это в данном случае посадка и подключение четырёх человек из Кении», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Армении на родину вернулись 179 россиян.