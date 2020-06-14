Туристы в Тунисе должны предъявить отрицательный тест на коронавирус
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«Туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого не более 72 часов. Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса», — приводит Интерфакс сообщение офиса по туризму страны.
Отмечается, что перед посадкой в самолет в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья.
Ранее министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.