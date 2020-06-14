Туристы в Тунисе должны предъявить отрицательный тест на коронавирус

Короткая ссылка
Туристы, которые прибывают в Тунис с момента открытия границ 27 июня, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Туристы в Тунисе должны предъявить отрицательный тест на коронавирус
  • © REUTERS/Zoubeir Souissi

«Туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого не более 72 часов. Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса», — приводит Интерфакс сообщение офиса по туризму страны.

Отмечается, что перед посадкой в самолет в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья.

Ранее министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить