Туристы в Тунисе должны предъявить отрицательный тест на коронавирус

Туристы, которые прибывают в Тунис с момента открытия границ 27 июня, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого не более 72 часов. Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса», — приводит Интерфакс сообщение офиса по туризму страны.

Отмечается, что перед посадкой в самолет в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья.

Ранее министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.