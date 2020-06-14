Шеф полиции Атланты подала в отставку после смерти задержанного афроамериканца
- Reuters
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Об этом сообщает The Washington Post.
«Шеф полиции Атланты подала в отставку после того, как ещё одно видео с убийством, совершённым полицейскими, стало вирусным», — указано в тексте.
Отмечается, что данный случай вызвал новые протесты против расизма и полицейского насилия.
Ранее афроамериканец Джордж Флойд был похоронен на кладбище в Хьюстоне, недалеко от места, где похоронена его мать.