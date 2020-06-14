Шеф полиции Атланты подала в отставку после смерти задержанного афроамериканца

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Начальник полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку после смерти местного жителя афроамериканца, который был задержан.
Шеф полиции Атланты подала в отставку после смерти задержанного афроамериканца
  • Reuters
  • © John David Mercer

Об этом сообщает The Washington Post.

«Шеф полиции Атланты подала в отставку после того, как ещё одно видео с убийством, совершённым полицейскими, стало вирусным», — указано в тексте.

Отмечается, что данный случай вызвал новые протесты против расизма и полицейского насилия.

Ранее афроамериканец Джордж Флойд был похоронен на кладбище в Хьюстоне, недалеко от места, где похоронена его мать.

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