Шеф полиции Атланты подала в отставку после смерти задержанного афроамериканца

Начальник полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку после смерти местного жителя афроамериканца, который был задержан.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Шеф полиции Атланты подала в отставку после того, как ещё одно видео с убийством, совершённым полицейскими, стало вирусным», — указано в тексте.

Отмечается, что данный случай вызвал новые протесты против расизма и полицейского насилия.

Ранее афроамериканец Джордж Флойд был похоронен на кладбище в Хьюстоне, недалеко от места, где похоронена его мать.