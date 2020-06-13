В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами
- Reuters
Как указывает ТАСС, инцидент произошёл на въезде на улицу Тампль, где жандармерия выставила металлические ограждения.
По данным агентства, демонстранты в ходе акции бросили в полицейских несколько петард, при этом во время стычки с протестующими сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточивый газ.
Уточняется, что участники митинга были недовольны решением префектуры полиции запретить проведение марша протеста до Парижской национальной оперы.
Отмечается, что информации о задержании кого-либо по итогам инцидента не поступало.
Ранее сообщалось, что более 23 тыс. человек приняли участие в акциях против расизма, которые прошли во французских городах 6 июня.