При въезде грузовика на рынок во Вьетнаме погибли пять человек

Грузовик въехал в торговцев на рынке во вьетнамской провинции Дакнонг, при этом пять человек погибли и пятеро ранены.

Об этом сообщает VN Express и публикует видео ЧП с камер наблюдения.

Авария произошла примерно в округе Дакмил. Грузовик врезался в другой грузовой автомобиль и повредил несколько мотоциклов. Затем машина въехала на рынок и опрокинулась на людей.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над грузовиком, у которого спустило колесо. Он задержан.

Ранее сообщалось, что в Китае по меньшей мере десять человек погибли после того, как грузовик наехал на толпу в городе Сянтань провинции Хунань.