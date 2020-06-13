При въезде грузовика на рынок во Вьетнаме погибли пять человек

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Грузовик въехал в торговцев на рынке во вьетнамской провинции Дакнонг, при этом пять человек погибли и пятеро ранены.
При въезде грузовика на рынок во Вьетнаме погибли пять человек
  • Reuters

Об этом сообщает VN Express и публикует видео ЧП с камер наблюдения.

Авария произошла примерно в округе Дакмил. Грузовик врезался в другой грузовой автомобиль и повредил несколько мотоциклов. Затем машина въехала на рынок и опрокинулась на людей.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над грузовиком, у которого спустило колесо. Он задержан.

Ранее сообщалось, что в Китае по меньшей мере десять человек погибли после того, как грузовик наехал на толпу в городе Сянтань провинции Хунань.

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