МИД Румынии вызвал посла России

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии в связи с заявлениями официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о румынской национальной оборонной стратегии.

В МИД Румынии заявили послу, что упоминание России в стратегии «не должно вызывать удивления», так как «это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы».

В Бухаресте утверждают, что национальная стратегия обороны Румынии отражает членство Румынии в НАТО и ЕС и демонстрирует её политику относительно «евроатлантических ценностей и международного права».

При этом в министерстве заявили, что основанный на взаимном уважении диалог с Россией возможен в том случае, если Москва «проявит реальную приверженность в этом отношении».

Как говорится в сообщении на сайте МИД России, Захарова в ходе брифинга 11 июня, комментируя национальную стратегию обороны Румынии, отметила, что причисление России к источникам глобальных проблем не является чем-то новым. По её словам, на Западе этот сомнительный трюк используют, чтобы списывать на других собственные изъяны и просчёты.

«Тот факт, что в Бухаресте используют метод плагиата, всего лишь подтверждает дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления, их готовность обслуживать чужие конфронтационные замыслы применительно к России даже ценой собственных интересов, которые в числе прочего обусловлены нашей общей принадлежностью к Черноморью», — сказала Захарова.

Также она выразила уверенность, что новая редакция стратегии обороны Румынии будет использована с целью усиления военного присутствия США и НАТО на Чёрном море.