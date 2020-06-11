Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Идлибе
- Reuters
«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Хас, один обстрел населённого пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.
Ранее сообщалось, что на пути патруля российской военной полиции на севере Сирии сработало взрывное устройство, никто не пострадал.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.