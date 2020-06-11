Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.

Reuters