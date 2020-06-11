Sputnik China вошёл в десятку лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo

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Международное информационное агентство Sputnik China вошло в десятку лучших иностранных СМИ за 2019 год по рейтингу китайской социальной сети Weibo.
Sputnik China вошёл в десятку лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo
  • РИА Новости

В рейтинге оценивались средства массовой информации Азии, Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. 

В частности, компанию Sputnik составили японская газета Nikkei, гонконгский телеканал Phoenix, новостной портал Тайваня ETtoday, французская Les Nouvelles d'Europe.

Награды были презентованы на «звёздной церемонии», которая прошла в формате видеоконференции.

Число подписчиков аккаунта Sputnik China в Weibo превышает 11,3 млн. По этому показателю агентство опережает французское AFP (3,62 млн) и японское Kyodo News (2,88 млн).

Cайт Sputnik China был запущен в декабре 2014 года.

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