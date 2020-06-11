Sputnik China вошёл в десятку лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo

Международное информационное агентство Sputnik China вошло в десятку лучших иностранных СМИ за 2019 год по рейтингу китайской социальной сети Weibo.

В рейтинге оценивались средства массовой информации Азии, Европы, США, Австралии и Новой Зеландии.

В частности, компанию Sputnik составили японская газета Nikkei, гонконгский телеканал Phoenix, новостной портал Тайваня ETtoday, французская Les Nouvelles d'Europe.

Награды были презентованы на «звёздной церемонии», которая прошла в формате видеоконференции.

Число подписчиков аккаунта Sputnik China в Weibo превышает 11,3 млн. По этому показателю агентство опережает французское AFP (3,62 млн) и японское Kyodo News (2,88 млн).

Cайт Sputnik China был запущен в декабре 2014 года.